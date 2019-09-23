شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل تعلن تفعيل برامج التحول الرقمى فى 7 مستشفيات ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة عن تفعيل برامج التحول الرقمى والخدمات الإلكترونية الطبية فى 7 مستشفيات عامة وتخصصية بمحافظة بورسعيد، والتى بموجبها يحصل المواطن على الخدمة كاملة بعد تحويله من طبيب الأسرة بالوحدات الصحية .

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة ببورسعيد إن المستشفيات الـ7 تشمل مستشفى الحياة (بورفؤاد العام)

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والسلام (بورسعيد العام) والتضامن ويضم لأول مرة قسما للأورام للكبار، ومستشفى النساء والولادة ومستشفى النصر التخصصى للأطفال ومستشفى الزهور التخصصى للجراحة، ومستشفى الرمد التخصصى.

وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن شرط الحصول على الخدمة الطبية التسجيل بالوحدة الصحية، وتابعت: "لا يمكن تلقى خدمة غير طارئة فى مستشفى إلا بعد التحويل الإلكترونى" .

يشار إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة يتم تطبيقها فى بورسعيد فى 26 وحدة صحية ومركز طبى و7 مستشفيات كبرى .