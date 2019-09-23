شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تحدد 10 توصيات لرى وتسميد محصول الموز.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” عددا من التوصيات الفنية والإرشادية التى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حول طرق التسميد والرى لحدائق الموز وشتلات المحصول ومواجهة أمراض الموز بالأراضى القديمة خلال الشهر الحالى. - الاستمرار فــى قطـع الكوز الزهــرى وإزالته وهــذا الإزهــار يعتبــر متـــأخرا نــوعـا ما . - البدء فى وضع السنادات خــاصة للأصنـــاف الطـويلة لحمـــاية النبـــاتـات مـــن السقـــوط. - إضافة سماد سلفات النشادر على دفعتين فى أول ومنتصف الشهر بمعدل 250 كجم / ف / دفعة. - الـرى حسـب حاجة النبـــات والظــروف الجوية. Advertisements ـ إزالة البـزوز التى تظهر . - الاستمرار فى الرش ضد المن مرتين خلال الشهر والتوقف عن الرش حتى بداية شهر أبريل . - فحـص وإزالة النباتـات المصابة بالتـورد أو التبــرقـش . - إضـافــــة الدفعة الأخيرة من السمــاد الأزوتى إذا وصلت الشتـلات لحجم مناسب أما إذا كانت صغيرة الحجم فيمكن إضافة دفعة أخرى. - الاستمرار فى فحص الشتلات لاكتشاف النباتات المصابة بمرض تورد القمة أو التبرقش . - الأراضى الرملية يطبــــق بـرنـامـج التسميــــد كمـــا فــى الشهــــر الســــابق. مــــــوالاه الـــــــرى يـــوميــا بمعــدل 35 ـ 40 م³ ماء / ف .

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