ألسن عين شمس تفتتح اليوم قسم اللغة البرتغالية وتحتفل بالطلاب الجدد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح كلية الألسن بجامعة عين شمس، اليوم الإثنين، قسم اللغة البرتغالية، وتطلق احتفالية لاستقبال الطلاب للعام الدراسى الجديد 2019- 2020.

وستأتى الاحتفالية تحت رعاية وبحضور الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والسفيرة البرتغالية مادلينا فيشر، والدكتورة سلوى رشاد عميدة الكلية، وذلك بقاعة مؤتمرات الكلية.

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وأكدت الدكتورة سلوى رشاد، عميدة الكلية، أن تفعيل قسم اللغة البرتغالية يأتى تكليلا لمجهودات الجانبين المصرى والبرتغالى، حيث تكون كلية الألسن بجامعة عين شمس ممثلة عن الحكومة المصرية بالتعاون مع معهد كامويش بجامعة بورتو ممثل عن الحكومة البرتغالية، ليصبح منارة ثقافية تشع بنور ثقافتها عبر العالم.

وستشهد الفعاليات حفلا لاستقبال الطلاب فى إطار كرنفالات استقبال الطلاب الجدد والقدامى الذى دشنته الجامعة مطلع العام الدراسى الحالى، لخلق مناخ مناسب للطلاب بعد دخولهم المرحلة الجامعية وتعريفهم بالأنشطة المتنوعة التى توفرها الجامعة لهم، كذلك تسهيل عملية دمجهم بالمجتمع الجامعى وبداية ممارسة أنشطتهم بجانب دراستهم الأكاديمية وصقل خبراتهم الحياتية .