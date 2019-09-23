أخبار مصر | عاجل.. السيسي: النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي فاقت التوقعات بفضل عزيمة الشعب المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السيسي: النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي فاقت التوقعات بفضل عزيمة الشعب المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، تم إعداده وفقاً للمتطلبات المصرية الوطنية، وأن التنفيذ الناجح للبرنامج والنتائج الإيجابية التى فاقت المتوقع، تعود لعزيمة وقوة إرادة الشعب المصرى العظيم، وليس فقط للإرادة السياسية أو كفاءة البرنامج ذاته.

وشدد السيسي، على استمرار مصر فى مسار الإصلاح الشامل، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للمواطنين المصريين.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مأدبة العشاء التى أقامتها غرفة التجارة الأمريكية على شرفه، بحضور كلٍ من النائب الأول لرئيس الغرفة التجارية الأمريكية ورئيس مجلس الأعمال الأمريكى المصرى، وعدد كبير رؤساء وقيادات كبرى الشركات الأمريكية.