شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر من مضغ الأقراص الدوائية المخصصة للبلع: يؤثر على فاعليتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر مركز المعلومات الدوائية بالإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان المرضى من مضغ الأقراص الدوائية المخصصة للبلغ، لأن ذلك يؤثر على امتصاصها ومدى فاعليتها .
وقال مركز المعلومات الدوائية بالإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة إن أى آثار جانبية يتعرض لها المريض ناتجة عن تناول الأدوية ولم يتعود عليها المريض يجب أن يقوم بإخطار مركز المعلومات الدوائية بها سريعا، وذلك لبيان أسبابها.
وأضاف مركز المعلومات الدوائية بوزارة الصحة أن الإدارة المركزية للصيدلة تتابع أى تحولات وتغيرات فى التركيبات الدوائية، حرصا على المريض .
وتابع مركز المعلومات الدوائية بوزارة الصحة أن الأدوية المحلية فاعلة وبنفس جودة المستورد ولا يوجد فارق .
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تحذر من مضغ الأقراص الدوائية المخصصة للبلع: يؤثر على فاعليتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.