شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر من مضغ الأقراص الدوائية المخصصة للبلع: يؤثر على فاعليتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر مركز المعلومات الدوائية بالإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان المرضى من مضغ الأقراص الدوائية المخصصة للبلغ، لأن ذلك يؤثر على امتصاصها ومدى فاعليتها .

وقال مركز المعلومات الدوائية بالإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة إن أى آثار جانبية يتعرض لها المريض ناتجة عن تناول الأدوية ولم يتعود عليها المريض يجب أن يقوم بإخطار مركز المعلومات الدوائية بها سريعا، وذلك لبيان أسبابها.

وأضاف مركز المعلومات الدوائية بوزارة الصحة أن الإدارة المركزية للصيدلة تتابع أى تحولات وتغيرات فى التركيبات الدوائية، حرصا على المريض .

وتابع مركز المعلومات الدوائية بوزارة الصحة أن الأدوية المحلية فاعلة وبنفس جودة المستورد ولا يوجد فارق .