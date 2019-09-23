شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: المكاتب التموينية المطورة لراحة المواطن وتقضى على الانتظار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن مكاتب التموين التى تم افتتاحها بعد تطويرها، وتقع بنطاق أحياء العمرانية وشمال الجيزة ومراكز أوسيم وكرداسة، تم تجهيزها بكافة التجهيزات، حيث تم فرشها بالأثاث ومزودة بأجهزة الحاسب الآلى واستراحات للمواطنين ومراوح ومبردات مياه وكل الخدمات من أجل العمل على راحة طالبى الخدمة من الموطنين.
وأضاف محافظ الجيزة أن المكاتب المطورة تم تزويدها بالعمالة المدربة، مما سيساهم فى سرعة إنهاء إجراءات المواطنين دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة.
وأشار محافظ الجيزة إلى أن هناك تعاونا كاملا بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية لرفع كفاءة المكاتب التموينية الحالية، وتقديم مستوى أفضل من الخدمات الجماهرية للمواطنين وبجودة عالية للتيسير عليهم فى الحصول على الدعم .
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الجيزة: المكاتب التموينية المطورة لراحة المواطن وتقضى على الانتظار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.