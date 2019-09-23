شكرا لقرائتكم خبر عن صور..برتوكول تعاون بين "الصويا الأمريكية" ومنتجى الدواجن لعقد دورات تدريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت منظمة الصويا الأمريكية والاتحاد العام لمنتجى الدواجن بالوطن العربى بروتوكول تعاون بين الإتحاد العام لمنتجي الدواجن بهدف تنظيم عدد من لدورات التدريبية سنويا لتنمية القدرات والمهارات العلمية والتطبيقيىة والإدارية والفكرية وتحقيق التميز الفكري للعاملين فى قطاعات صناعة الدواجن المختلفة.

ويشمل البروتوكول دورات تدريبية للعاملين فى قطاع دجاج إنتاج اللحم، بالإضافة إلى دورات تدريبية للعاملين فى قطاع دجاج بيض المائدة، دورات تدريبية للعاملين في قطاع الأمهات، دورات تدريبية للعاملين في صناعة الأعلاف.

كما اتفق اتحاد منتجي الدواجن مع كلية الزراعة – جامعة القاهرة علي أن تقوم بتنظيم هذه الدورات ويشمل دور الكلية اعداد برنامج الدورات التدريبية، توفير مدربين من ذوي الخبرة من أساتذة أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة – جامعة القاهرة والمعاهد والمراكز البحثية وكليات الطب البيطرى، بالإضافة إلى توفير المادة العلمية والمحتوي التدريبي، وتوفير قاعات تدريس خاصة ومجهزة بأدوات الإيضاح اللازمة .









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تم التوقيع فى حضور كل من الدكتور عمرو أحمد مصطفي عميد كلية الزراعة – جامعة القاهرة والدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن، الدكتور حسن بيومي علي غريب وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، والدكتور عبد الرحمن محمد عطا أستاذ المناعة وفسيولوجيا الدواجن.

وقال الدكتور نبيل درويش رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن،إن هذه الدورات تعد اضافة مهمة للعاملين فى هذا القطاع المهم الذى يخدم الاقتصاد المصرى وأن هذه الدورات من شأنها الارتقاء بصناعة الدواجن بما يعود بالنفع على الجميع مربين ومستثمرين وأن هذا المجهود يأتى تكليلا لمجهود الاتحاد العام لمنتجى الدواجن.