شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يعلن عن الدورة التدريبيـة الأولى "الوعى بظاهرة التطرف ومخاطرها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن تنظيم برنامج تدريبى لطلاب وخريجى كليتى اللغات والترجمة والدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، فى مجال الوعى بظاهرة التطرف، وذلك فى الفترة من 29 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2019، بمقر المرصد بمشيخة الأزهر الشريف بالدراسة.

وتتناول هذه الدورة العديد من المحاور أهمها التعريف بدور مرصد الأزهر فى مكافحة التطرف، مع استعراض لانتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا واليمين المتطرف عالميًا، وتقديم تعريف علمى لملامح وسمات الشخصية المتطرفة.

يأتى تنظيم هذه الدورة إيمانا من مؤسسة الأزهر الشريف بتوعية الشباب بخطورة ظاهرة الإرهاب والتطرف، وكذلك حرص مرصد الأزهر على تحصين الشباب من الوقوع فى براثن الأفكار المتطرفة والهدّامة، ويحصل الطالب فى نهاية الدورة على شهادة معتمدة من مرصد الأزهر.

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يمكن التسجيل للدورة من خلال الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/1olpdmx2oYsby11iTsf2kE9UhTbylJ9yI_LJpevRqu7o/edit

آخر موعد للتقديم هو الأربعاء الموافق 25 سبتمبر الحالى على أن يتم الإعلان عن الأسماء المرشحة يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2019 على صفحة المرصد الرسمية على موقع "فيس بوك ".

هذا وسوف تعقد قريبا دورات أخرى للجامعات المصرية بشكل عام، وكذلك للطلاب الوافدين يتم الإعلان عنها قريبا.