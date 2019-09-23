‎نادي قضاة الإسكندرية يهنئ المستشار "حسام الدين" برئاسة مجلس الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

استقبل المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة أعضاء نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية برئاسة المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس النادي، لتقديم التهنئة له على توليه منصبه الجديد وتمنوا له التوفيق والسداد.

وقال مصدر مسئول بالمجلس لمصراوي، أن المستشار "حسام الدين" أكد على تميز مدرسة الإسكندرية في العطاء القضائي والإنجاز المعهود عنهم ودقة تنظيم العمل في محراب العدالة، كما أكد على أهمية رفع مستوى إنجاز قضايا المواطنين أولاً بأول، والعمل على تجاوز التحديات التي تعترض أعمال المحاكم وبما يكفل تحقيق العدالة، وتوطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لحقوق الدولة، وعماداً للأمن القضائي بين الناس.

وأضاف المصدر أن رئيس المجلس تمنى لنادى قضاة المجلس التوفيق والتقدم، وأكد على أهمية رفع معدلات الإنجاز وسرعة التوجيه بتحقيق العدالة الناجزة، وأن هذه الأهمية تستتبع بالضرورة تحولاً جوهرياً في دور القضاء حتى يرقى إلى الحماية القانونية الفعلية لحقوق الإنسان على أكمل وجه.