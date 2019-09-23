مصر | حقيبة سوداء تثير ذعر المواطنين في الدقي.. و"المفرقعات" تكشف الحقيقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيبة سوداء تثير ذعر المواطنين في الدقي.. و"المفرقعات" تكشف الحقيقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثارت حقيبة سوداء اللون الذعر بين المواطنين بشارع مصدق بنطاق قسم شرطة الدقي، وبالفحص والمعاينة تبين خلوها من أي مواد متفجرة، وإحتوائها على أوراق ومتعلقات شخصية، وجار تمشيط المنطقة بمكان العثور على الحقيبة، تحسبا لوجود أي متفجرات بالمكان، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على حقيبة سوداء أمام أحد المحلات التجارية بشارع مصدق، بنطاق قسم شرطة الدقي.

وعلى الفور دفع مدير الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، برجال المفرقعات لمكان البلاغ، كما كلف العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، المقدم هاني الحسيني رئيس وحدة مباحث القسم، والرائد محمد وحيد معاون مباحث القسم، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحقيبة السوداء.

وبالفحص والمعاينة تبين لرجال الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، أن الحقيبة بداخلها أوراق ومتعلقات شخصية، ولا يوجد بها أية متفجرات، وجار تمشيط مكان البلاغ، وتحفظت القوة الأمنية بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، على الحقيبة داخل ديوان قسم شرطة الدقي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.