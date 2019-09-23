مصر | نشرة أخبار "حوداث الخليج 365".. النيابة تستدعي أسرة فتاة انتحرت حرقا بالزاوية الحمراء والقبض على ممرضة لتبديل طفل مكان أخر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة أخبار "حوداث الخليج 365".. النيابة تستدعي أسرة فتاة انتحرت حرقا بالزاوية الحمراء والقبض على ممرضة لتبديل طفل مكان أخر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

النيابة تستدعي أسرة فتاة انتحرت حرقا بالزاوية الحمراء

استدعت نيابة الزاوية الحمراء الجزئية، أسرة فتاة انتحرت حرقا بسكب السولار على جسدها وإشعال النار فى نفسها، للاستماع إلى أقوالهم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

القبض على ممرضة لتبديل طفل مكان أخر مقابل 5 آلاف جنيه بالقصر العينى

Advertisements

شهدت مستشفى قصر العيني واقعة غريبة كانت تعرض في أفلام السينما فقط، عندما قامت سيدة حامل قبل دخولها للولادة بمستشفى القصر، بالاتفاق مع ممرضة تعمل في الحضانة التابعة للمستشفى، على تبديل "طفلتها" عقب ولادتها "بطفل ذكر" لسيدة أخرى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

تأجيل محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن للبترول" لـ 24 نوفمبر

أجلت اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن للبترول" فى القضية المعروفة إعلاميا بـ" فساد المليار دولار"، لجلسة 24 نوفمبر المقبل للاطلاع وتقديم تقرير الخبير وسماع شاهدى الاثبات الأول والآخير.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

زوجة للقاضي: "إصابتي بالسرطان غيرت تصرفات جوزي.. ورفض يطلقني خوفا من عائلتي"

أقامت زوجة تدعى" س.ح" تبلغ من العمر 35 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ويأتي ذلك بعد زواج دام 5 أعوام، رزقت خلالها بابنة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"نهشوا جسمهما 9 أشهر".. تجديد حبس أب وشقيقيه لاغتصابهم طفلته في كرداسة

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة تجديد حبس الـ3 متهمين في واقعة اغتصاب الفتاة القاصر وتدعى "سارة" البالغة من العمر 15 عامًا، التي تم الاعتداء عليها جنسيًا على أيدي الأب واثنين من أعمامها لمدة 9 أشهر متتالية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فيما أمرت النيابة في وقت سابق بعرض الفتاة على الطب الشرعي، لبيان إذا كان تم الاعتداء عليها أم لا ومدى الانتهاكات الجسدية، وكتابة تقرير واف عن الواقعة للوقوف على ملابساتها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"حشيش وترامادول".. المشدد 5 سنوات لـ "تاجري كيف" في البساتين