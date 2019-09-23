مصر | "انزلقت قدماه".. مصرع عامل داخل مترو الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "انزلقت قدماه".. مصرع عامل داخل مترو الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح قوات الإنقاذ البري بالإدارة العامة لمرور الجيزة، في إنتشال جثة عامل لقى مصرعه إثر إنزلاق قدميه وسقوطه أسفل المصعد الكهربائي، بمحطة مترو أنفاق الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان لقى عامل مصرعه، إثر إنزلاق قدميه، حال دخوله المصعد الكهربائي " الأسانسير"، بمحطة مترو أنفاق الجيزة، مما أسفر عن سقوطه بين الحائط والمصعد الكهربائي، وتمكنت القوات من إنتشال جثته بعد مرور ما يقرب من 20 دقيقة.

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وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار، مفادة بورود بلاغا للواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، من إدارة شرطة النجدة بسقوط شخص إثر إنزلاق قدميه بمحطة مترو أنفاق الجيزة.

وعلى الفور دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ البري، وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، بإنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم مصطفي كمال رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الجيزة، والرائد هشام فتحي معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال دخول عامل في العقد الرابع من عمره، ومقيم بمحافظة الفيوم، المصعد الكهربائي بمحطة مترو أنفاق الجيزة، إنزلقت قدماه مما أدي إلى سقوطه مابين الحائط والمصعد الكهربائي " الاسانسير".

وتمكن رجال الإنقاذ البري بالإدارة العامة لحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، من إنتشال جثة العامل، بعد محاولات دامت لما يقرب من 20 دقيقة، وذلك قبل سقوطه أسفل المصعد الكهربائي، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.