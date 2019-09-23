مصر | بعد إصابة شخصين.. كثافات مرورية بطريق المريوطية

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ظهرت كثافات مرورية بطريق المريوطية إثر وقوع حادث مروري، وإصابة شخصين إثر تصادم سيارتين، بطريق المريوطية، نطاق مركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الهرم، لتلقى العلاج اللازم بواسطة سيارات الإسعاف، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، إخطار من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق المريوطية، نطاق مركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، وعلى الفور إنتقل رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، وصحبتهم قوة امنية من المركز برئاسة الرائد أحمد عكاشة رئيس وحدة مباحث المركز، وبإشراف اللواء علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، كما تم الدفع بسيارات الإسعافن لمكان البلاغ.

وبالفحص والمعاينة توصل رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، إلى أنه حال سير سيارة ميكروباص بالطريق بقرية أبو صير التابعة لمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، إختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدي إلي إصطدامها بسيارة أخري ملاكي، مما أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى مستشفي الهرم بواسطة سيارات الإسعاف.

ورفع رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة حطام الحادث، وسحب الكثافات المرورية بالطريق، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخري، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللوء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.