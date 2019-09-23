مصر | التصريح بدفن طفل سقط من شرفة الطابق الـ 11 بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التصريح بدفن طفل سقط من شرفة الطابق الـ 11 بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم محمد أبو العطا، رئيس مباحث المرج، يفيد بسقوط طفل من أعلى عقار بمنطقة المرج.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين سقوط طفل عمرة 4 سنوات من أعلى الطابق الـ11، وبالتحريات تأكد أن والدي الطفل تركاه بمفرده في الشقة، وسقط من أعلى الشرفة.

ولقد أمرت نيابة المرج بالتصريح بدفن جثة الطفل الذى لقي طفل مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الـ11، بأحد العقارات السكنية بمنطقة عزبة النخل بالمرج، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء أهل المتوفى لسماع أقوالهم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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وكان لقى طفل يبلغ من عمره 6 سنوات مصرعه إثر سقوطه من الطابق التاسع بمنطقة الشارع الجديد بحي شرق شبرا الخيمة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة، يفيد تلقيه بلاغا بسقوط طفل عمره 6 سنوات من الطابق التاسع بعمارة في الشارع الجديد دائرة القسم.

وانتقل اللواء علاء فاروق مدير المباحث، وتبين أن الطفل يدعى "حسن. س" البالغ من العمر 6 سنوات.

وتبين أن الطفل يقيم مع والده وجدته وأثناء زيارته لعمته بالشارع الجديد، وأثناء لهوه مع أولاد عمته اختلّ توازنه وسقط أرضا من الطابق التاسع في بدروم السلم، وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام وتوفي على الفور، ولم يتهم أحدا أو يشتبه في الوفاة جنائيا.