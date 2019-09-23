شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق التدريب المصري السعودي «الموج الأحمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل عدد من الوحدات التابعة للقوات المسلحة، أمس، إلى المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية فى البحر الأحمر، للمشاركة فى تنفيذ التدريب البحرى «الموج الأحمر -2» الذى تنفذه تشكيلات من القوات البحرية المصرية والسعودية بمشاركة الأردن وجيبوتى والسودان واليمن ويستمر عدة أيام، فى إطار دعم العلاقات العسكرية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مصر والدول الصديقة والشقيقة، وخطة التدريبات المشتركة لتبادل الخبرات والتعرف على كل ما هو جديد فى أساليب القتال البحرى للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى.

تشارك فى التدريب وحدات بحرية متنوعة تضم عددًا من الفرقاطات وسفن النقل والإمداد ولنشات الصواريخ والمرور الساحلى وصائدات الألغام ومجموعات من القوات الخاصة البحرية لكل من مصر والسعودية وجيبوتى والسودان والتى تشمل فرقًا متخصصة فى أعمال إزالة المتفجرات تحت الماء، كما تشارك السعودية فى التدريب بعدد من الطائرات المقاتلة والهل البحرى وطائرات النقل الجوى.

ويتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية التى تساهم فى توحيد المفاهيم العملياتية والقدرة على قيام القوات بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية مشتركة.