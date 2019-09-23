شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: قطر أخطر على مصر من إسرائيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان محمد رمضان، إن مهنته مرتبطة بالشعب المصري، معقبا «أنا جزء من الشعب، ومهنتي مرتبطة بالشعب، والشعب هو الجمهور هو الأول في حياتي».

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وأضاف محمد رمضان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر فضائية «دي إم سي»، «أنا متابع اللي بيحصل في البلد، وإحنا شعب عاقل، وممكن بعض الشباب يكون اتأثر، بس دول عندهم قلة خبرة، والشيطان ممكن يكون دخل بينهم، وأما يقعدوا مع نفسهم، هيفهموا كويس».

وأكد محمد رمضان «قطر تكن لنا كل ما هو سيء، ونفسي أعرف سبب كره مصر للدرجة دي»، مضيفًا أنه «ساعات بحس إن الخطر على مصر من قطر أكتر من إسرائيل».

وتابع محمد رمضان «دائما بنسمع كلام النماذج الناجحة، إنما دا راجل عمل مشروع في حياته وفشل، والمشروع أفلس وبقى عليه قروض، وهاجر وهرب من بلده بأي منطق نسمعله»، مضيفًا: «دا راجل لو عنده نصيحة كان نصح نفسه، وإحنا شعب ابن بلد وعارفين إن اللي كل عيش وملح في مصر وهرب بره مصر لو فيه حاجه وحشة منبقاش عندنا صفة إذا خاصم فجر».