شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رضيع في الدقهلية.. وعمه: «وقع من على السرير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي رضيع عمره عام واحد في الدقهلية، اليوم، مصرعه إثر سقوطه من أعلى سرير غرفة النوم بمنزل عمه مما تسبب بإصابته بنزيف داخلي بالمخ.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلقاس بلاغ«محمد. ع. ا»، 39 سنة، بسقوط تجل شقيقة«هاني.» .، عمره عام واحد، من على سرير بيته مما تسبب في وفاته.

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وبسؤال والدة الرضيع أفادت بأنها كانت تعد بعض الأغراض وتركت رضيعها مستلقى على سرير بمنزل عمه ولكنه سقط على رأسه وتوفى على الفور.

وأكد تقرير مفتش الصحة بوجود كدمة بالجانب الأيمن في وجه الطفل، مما تسبب في نزيف داخلى بالمخ أدى إلى الوفاه ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.