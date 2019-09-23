شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات الـتأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى لعمال المقاولات من الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أيا كانت مدة العمل، وعمال البناء والتشييد أيـا كان محل البناء وعمال المحاجر وعمال الملاحات.

”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن الخطوات المقررة لكيفية الـتأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات فى نقاط محددة.

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1- يتقدم المؤمن عليه إلى أى مكتب من مكاتب الصندوق المختص بطلب اشتراك فى هذا النظام، ويحرر هذا الطلب على النموذج رقم (208).

2- يقوم مكتب الصندوق المختص اتخاذ إجراءات التأمين على العامل فور تقدمه بطلب الاشتراك وتسليمه بطاقة الاشتراك.

3- يلتزم المكتب المختص بإخطار وزارة القوى العاملة والهيئة العامة للتأمين الصحى ببيانات العامل وتاريخ بدء اشتراكه لاتخاذ ما يلزم نحو إجراء قياس مستوى مهارته، وإجراء الفحص الطبى الابتدائى له لإثبات حالته الصحية ومدى لياقته لممارسة المهنة المطلوب الاشتراك عنها، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء اشتراكه فى التأمين.

4- يقوم العامل بإجراء قياس مستوى المهارة والكشف الطبى الابتدائى في​ أى مكتب من المكاتب أو الفروع التابعة لكل من وزارة القوى العاملة والهيئة العامة للتأمين الصحى.