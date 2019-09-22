شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحليم قنديل: الثورات لا تحدث بالهاشتاجات.. ووجود الإخوان انتهى في 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن جماعة الإخوان الإرهابية سعت إلى تكوين مشهد عبثي في مصر، مؤكدًا أنهم لم يشاركوا في ثورة يناير، وانتسابهم لها زور وكذب.

وأضاف «قنديل»، خلال حواره مع الإعلاميين شادي شاش ويوسف الحسيني، على «إكسترا نيوز»، الأحد، أن شعبية الإخوان كانت «طفح»، ووجودهم انتهى في 6 أشهر فقط.

وأوضح أن الشعب المصري يؤكد دائمًا رفضه لجماعة الإخوان الإرهابية وممارساتها، مؤكدًا أن الثورات لا تحدث بالهاشتاجات في كل الدول.