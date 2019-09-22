شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يتقدم بالتهنئة للعالم المصرى فاروق الباز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة وقيادات المجتمع الجامعي والمراكز والمعاهد البحثية وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب وكل منتسبي العمل الأكاديمي، بالتهنئة للعالم المصري فاروق الباز، لإطلاق الاتحاد العالمي للفلك، التابع لهيئة الأمم المتحدة اسم الباز على كويكب بالفضاء تقديرا لدوره مع وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا».

الجدير بالذكر أن فاروق الباز ولد في الثاني من يناير 1938 في مدينة الزقازيق، وحصل على شهادة البكالوريوس في علوم الكيمياء والجيولوجيا من جامعة عين شمس، وحصل على ماجستير العلوم والجيولوجيا عام 1961، والدكتوراه في عام 1964، ثم عمل في وكالة ناسا خلال برنامج أبوللو.