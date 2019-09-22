شكرا لقرائتكم خبر عن «المصريين الأحرار»: «الأحزاب السياسية لديها سمعة سيئة لدى المواطنين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الأحزاب السياسية لديها سمعة سيئة لدى المواطنين، بسبب الممارسات السابقة.

وتابع خليل، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الحزب الذي لا يكون أكاديمية لتفريغ رجال سياسة لا قيمة له، حيث لا يتوقف دوره على نيل مقاعد البرلمان فقط».

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار «يجب أن تفصل الأحزاب بين العمل الأهلي والسياسية»، مردفا «بلغة السياسة مصطلح الحزب المعارض لا يتواجد إلا حال وجود حزب حاكم».