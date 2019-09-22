شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «المؤتمر»: «دورنا انتقاد الأخطاء.. وسأطالب الرئيس بمساحة كاملة للأحزاب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن الشارع المصري يرغب في الشعور بتواجد الأحزاب السياسية. Advertisements وتابع صميدة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الأحزاب تحتاج إلى مساندة معنوية كاملة من الدولة، ولو جلست مع الرئيس السيسي سأطلب حصول الأحزاب على مساحة كاملة». وأضاف: «دور الأحزاب لا يقتصر على التأييد فقط ويشمل انتقاد الأخطاء». وأشاد ببناء العاصمة الإدارية الجديدة: «الناس هتمشي بكتفها في القاهرة خلال كام سنة».

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