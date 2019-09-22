شكرا لقرائتكم خبر عن موسى مصطفى موسى: «رأينا إنجازات الرئيس والدولة وسنكمل المشوار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الشعب المصري واعٍ، ويستطيع تقدير جميع الظروف المحيطة في الوقت الراهن.

وأضاف موسى، خلال لقاء إعلامي، اليلة: «الشعب المصري لم يستجب لدعوات النزول، ولا يوجد شيء يخيفنا».

وتابع موسى: «رأينا إنجازات الرئيس والدولة وسنكمل المشوار».