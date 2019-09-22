شكرا لقرائتكم خبر عن «الوفد»: لن نسمح بالمساس بالسيسي والجيش والشرطة المصرية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب يقف على مدار تاريخه إلى جوار الدولة المصرية، ولن يسمح بالمساس بالرئيس أو الجيش أو الشرطة.

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وأضاف أبوشقة خلال لقاء إعلامي، الليلة: «الهدف الحقيقي للعملاء هدم الدولة، كما حدث في 28 يناير 2011، حينما هُزمت الشرطة المصرية»، متابعا: «أذكر الناس بطوابير العيش والبوتاجاز والبنزين».

وأكد رئيس حزب الوفد أن الشعب المصري عاش أياما من الفزع أثناء أحداث 25 يناير، لافتا إلى أن عودة الشرطة لدورها الوطني وتصديها للإرهاب معجزة.