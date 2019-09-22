شكرا لقرائتكم خبر عن «مزارعي المليون ونصف فدان»: يجب الحفاظ على ثوابت الدولة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، إنه لا يجب الالتفات لصغائر الأمور والعمل على المحافظة على ثوابت الدولة المصرية، وعدم مساعدة المتآمرين في عودة عقارب الساعة إلى الخلف لأنها تحركت بالفعل.

وأضاف «زيدان»، في تصريحات تليفزيونية، أن فرص العمل متاحة في كل أنحاء الجمهورية، ويجب على الجميع رفع شعار العمل والإنتاج، مؤكدًا أنه يجب محاربة الإرهاب بالتنمية، ومحاربة الخوف أيضًا بالعمل والتنمية.

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وتابع: «لازم نقضي على الفكر الخارجي اللي عاوز يسوق مصر من خلال العمل والتنمية، كثرة العمل سيحقق نقلة نوعية من الناحية الاجتماعية في مصر، مش كل شوية أي موضوع نجري وراه»، مناشدًا ضرورة العمل والتفكير في الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية.

وأشار في الوقت ذاته أنه يجب أن يتمتع الجميع بثقافة الاختلاف المحترمة وليس «قلة الأدب»، مضيفًا: «الصعب عدى واللي جاي أفضل، أهم حاجة في التنمية رمي الأساسات، إحنا بقى رمينا الأساسات والعمدان وبنينا الطوب وبنشطب العمارة».

وأوضح أنه يجب على الشعب المصري النظر إلى الإنجازات التي تتم على أرض الواقع بدلًا من الانسياق وراء الشائعات التي تُهدد الدولة المصرية، ويجب على الجميع العمل والتركيز على الإنتاج من أجل بناء المجتمع المصري بشكل صحيح وأن يُصبح المستقبل باهرا، مناشدًا المواطنين بالحفاظ على ثوابت الدولة المصرية وقوة الجيش المصري.

وتابع: «لو انصلحت الأسرة انصلح المجتمع وانصلح الوطن بأكلمه، بس إحنا عندنا ناس بتجري وتصدق الشائعات وأي حد يهلل، رغم أن البعض لا ينساق وراء الشائعات، آراء السوشيال ميديا لا تسير إلا إلى خلف الشائعات لو فيه حاجة كويسة محدش بيشوفها».