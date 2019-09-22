شكرا لقرائتكم خبر عن موسى مصطفى: يجب تسليم المقاول الهارب لمحاكمته في مصر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح السابق للرئاسة، إن الشعب المصري واع، ولم يستجب لدعوات النزول يوم الجمعة الماضي.
وأضاف مصطفى، خلال لقاء إعلامي، الليلة: «أقترح اتخاذ إجراء قانوني جنائي ضد المقاول الهارب، ويجب تسليمه من جانب الإنتربول، حتى تتم محاكمته في مصر، ولا يفلت بفعلته».
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