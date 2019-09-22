شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون في نيويورك يواصلون الاحتشاد لدعم وتأييد الرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية الاحتشاد لليوم الثالث على التوالى أمام مقر إقامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في نيويورك، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

ويحرص المصريون المحتشدون أمام مقر إقامة الرئيس السيسى على توجيه التحية للرئيس، معلنين دعمهم لرئيس الجمهورية والدولة المصرية والقوات المسلحة والشرطة، حيث قاموا برفع صور الرئيس السيسي ولافتات ترحيب ودعم له وللدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والقوات المسلحة والشرطة.