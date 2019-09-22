شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «المصريين الأحرار»: خطة استهداف مصر مرتبطة بضرب أرامكو في الخليج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن وائل غنيم، تدرب بشكل جيد، على الفيديوهات التي يبثها، ويعي جيدًا ما يقوله.
وأضاف «خليل» خلال لقاء إعلامي، الليلة: «لو تابعنا سنجد أن الدكتور علاء الأسواني، المتواجد بالخارج دخل المشهد، ثم ظهر محمد البرادعي في الصورة، فضلا عن صفحات بأسماء مؤيدة له»، معلقا: «جميع هؤلاء ظهروا بتدرج منظم».
وأردف: «الخطة تستهدف كسر الهيبة بالتطاول على الرئيس والقوات المسلحة»، مشيرًا إلى أن تفنيد الإعلام المصري للفيديوهات التي بثتها الجزيرة، أجبرتها على الاعتراف ببث صور وفيديوهات خاطئة.
وأكد أن خطة استهداف مصر مرتبطة بضرب أرامكو في منطقة الخليج العربي.
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