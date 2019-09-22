شكرا لقرائتكم خبر عن «الديهي»: عناصر مأجورة من 6 إبريل يحاولون تشويه مصر أمام العالم في نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي نشأت الديهي إن هناك عددًا من الشباب المأجورين يقفون أمام مقر إقامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في نيويورك، بملابس موحدة يتراوح عددهم لـ60 شابا، ينتمون لجماعة 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين، يهاجمون الدولة المصرية والشعب المصري والإعلام المصري، ويوجهون رسائل سلبية عن القيادة السياسية.

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وأضاف «الديهي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN»، أن الحرب على مصر ليست من خلال السوشيال ميديا فقط، مؤكدًا أن هؤلاء الشباب يظنون أن تلك النعارات الكاذبة قد تؤثر على المجتمع الأمريكي، رغم أن المجتمعات الغربية لا تهتم بمثل هذه الصراخات.

وأشار إلى أن ما يحدث هو محاولة لتشويه صورة مصر أمام العالم، ولكنها لن تنجح، حيث إن الدولة تنطلق للأمام، وأن مصر يٌنظر إليها على أنها دولة محورية وضمانة أساسية لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وتابع: «نترقب الحصول على مزيد من المكاسب السياسية والاقتصادية لمصر خلال انعقاد الدورة الـ 74 بالأمم المتحدة، الرئيس السيسي خلال الجمعية يتحدث بلسان عربي أفريقي».