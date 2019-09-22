شكرا لقرائتكم خبر عن 4 درجات علمية تمنحها الجامعات التكنولوجية الجديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنح الجامعات التكنولوجية بناء على اعتماد مجلس الجامعة عدد من الدرجات العلمية التى يعترف بها ويقرها المجلس الأعلى للجامعات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إذ أن هذه الجامعات هى جامعات جديدة تغزو التعليم العالى فى مصر لأول مرة، ويحدد المجلس الأعلى للجامعات بناء على عرض المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي متطلبات الدراسة لكل درجة علمية و كافة الامور المتعلقة بالدراسة. 1- الدبلوم العالي المهني في التكنولوجيا في التخصص: يلتحق بالدراسة للحصول عليه الطالب الحاصل على شهادة الدبلوم المهني في التكنولوجيا في التخصص، أو شهادة إتمام التعليم الثانوي الفني نظام الثلاث سنوات أو ما يعادلها من الشهادات الفنية أو شهادة إتمام الثانوية العامة أو ما يعادلها. 2- البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص: يلتحق بالدراسة للحصول عليه الطالب الحاصل على الدبلوم العالي المهني في التكنولوجيا في التخصص أو ما يعادله من الشهادات الفنية. Advertisements 3- الماجستير المهني في التكنولوجيا في التخصص: يلتحق بالدراسة للحصول عليه الطالب الحاصل علي البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص أو ما يعادلها من درجات البكالوريوس التكنولوجية. 4- الدكتوراه المهني في التكنولوجيا في التخصص: يلتحق بالدراسة للحصول عليها الطالب الحصول علي درجة الماجستير المهني في التخصص او ما يعادلها من درجات الماجستير التكنولوجية.

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