شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. معامل عالمية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

جولة تفقدية أجراها ”الخليج 365”، داخل جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، التى انطلقت بها الدراسة لأول مرة اليوم السبت، إذ تحتوى الجامعة الجديدة على مجموعة كبيرة من المعامل التكنولوجية المتطورة على غرار ما هو موجود بنظيرتها بالجامعات العالمية.

وتضم الجامعة معامل الطاقة المتجددة ومعمل أساسيات الكهرباء والإلكترونيات والدوائر الكهربائية ومعامل الكمبيوتر ومعمل النيوماتيك والهيدروليك ومعمل الفيزياء وورشة ماكينة القطع الرقمية، كما تحتوى الجامعة على ملعب متعدد الأغراض وعدد 6 قاعات دراسية مجهزة بأجهزة العرض وصالات للرسم الهندسى.

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وتهدف الجامعات التكنولوجية إلى استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي موازي لمسار التعليم الأكاديمي يحصل خريجوه علي درجات جامعية في مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا، والقيام على تطبيق واستغلال التكنولوجيا بما فيه صالح المجتمع وتأهيل الخريجين من التعليم الثانوي العام والفني لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية والتكنولوجية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وبما يساعد على تحسين الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم.

وتهدف الجامعات التكنولوجية توفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية وبما يسمح بتكوين خريج قادر على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية، وإعداد تكنولوجيين تتوافر لديهم المقدرة على الاستمرار فى التعليم والتحول المرن بين التخصصات الفرعية بالإضافة إلى إمكانية الالتحاق بسوق العمل والعودة إلى الدراسة بعد تلقي التدريب والممارسة العلمية المناسبة بما يتفق مع المستويات المناظرة للإطار القومى للمؤهلات، وعقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص، ومشاركة القطاعين العام والخاص فى التعليم والتدريب لتوفير الموارد البشرية الفنية المتخصصة.