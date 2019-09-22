شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتتضمن عددا من التقارير المهمة الأحد السبت، منها متابعة نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، وتأكيد القوات المسلحة أن صفحتى المتحدث العسكرى على فيس بوك وتويتر المصدر الوحيد للمعلومات عن الجيش، وعقوبات اتحاد الكرة على الأهلى والزمالك نتيجة مباراة السوبر.





Advertisements















Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.