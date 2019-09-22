شكرا لقرائتكم خبر عن "المعلمين": محافظ الوادى الجديد يخصص 3 آلاف فدان لصالح النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بروتوكول تعاون مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد يقضي بتخصيص 3 آلاف فدان بشكل مبدئي وقابلة للزيادة لصالح المعلمين وأسرهم.

وينص البروتوكول على أن يتم تخصيص الأرض المذكورة كحق انتفاع بغرض التمليك بعد إثبات الجدية.

وأوضح نقيب المعلمين أن النقابة ستطرح الأرض لجموع المعلمين وأسرهم على مستوى الجمهورية بعد انتهاء إجراءات التخصيص، وسيتم تقسيمها إلى قطع وسيتم تحديد مواعيد وشروط التقدم للحصول على قطعة أرض للراغبين من المعلمين، لافتاً إلى أن الأرض المخصصة غرضها الزراعة ومن حق المعلم الذي يحصل على قطعة أرض بناء منزل عليها ويمكن استغلالها في الإنتاج الحيواني مع فترة سماح لمدة 4 سنوات.

وتابع " الزناتي" أن النقابة تسعى جاهدة من أجل توفير خدمات إضافية للمعلمين بما يحقق للمعلم أكبر استفادة ممكنة، مؤكداً أن هناك تواصل مع كافة الجهات التنفيذية من أجل تحقيق أعلى مكسب ممكن لصالح المعلمين.

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وفي سياق متصل، رافق محافظ الوادي الجديد نقيب المعلمين في جولة تفقدية زار خلالها مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات وجرى خلال الزيارة تكريم أوائل الثانوية العامة عن العام الماضي من أبناء المدرسة، وشملت الجولة زيارة مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية وافتتاح الصوب الزراعية بها.

وعقد "الزناتي" لقاء مع أعضاء النقابة الفرعية واللجان النقابية من أجل الوقوف على مشاكل المعلمين بالمحافظة ومناقشة حلولها، وشارك في اللقاء مصطفى أحمد محمد نقيب معلمي الوادي الجديد.

ووزع نقيب المعلمين 36 شيك على معلمي الوادي الجديد الذين تقدموا للحصول على المنحة المخصصة من صندوق الزمالة لعلاج الأمراض المستعصية قيمة الشيك لكل معلم منهم 20 ألف جنيه.