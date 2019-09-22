شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رجال الدولة يشاركون فى عزاء زوج السفيرة ميرفت التلاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل عزاء الدكتور على رحمة، زوج السفيرة ميرفت التلاوى، المديرة العامة السابقة لمنظمة المرأة العربية، وذلك بمسجد عمر مكرم بوسط بالقاهرة، وكان في مقدمة الحضور اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية السابق، والفنانة نبيلة عبيد، والدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والكاتب جمال زهران، وعدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق. Advertisements

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