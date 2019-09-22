قمة "مصرية أردنية عراقية" في نيويورك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قمة ثلاثية "مصرية أردنية عراقية" على هامش فعاليات الدورة الـ 74 للجمعية العام للأمم المتحدة بنيويورك، اليوم الأحد.
صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
كان الرئيس السيسي التقى مع مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، شو دونيو.
وقال السفير بسام راضي، إن مدير عام منظمة الفاو أكد متابعة أجهزة المنظمة وكذلك مكتبها الإقليمي في القاهرة للنشاط الضخم الذي تشهده مصر حالياً في مجال الزراعة والغذاء والتنمية الريفية وكذلك للمشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها مصر حالياً في مجالات الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي واستصلاح مليون ونصف مليون فدان، والصوب الزراعية، والمشروعات المتنوعة للاستثمار الزراعي والريفي.
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