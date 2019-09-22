"حقيبة سامسونايت" تثير الذعر في الدقي.. والفحص: بلاغ سلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

سادت حالة من الذعر بين المارة وأصحاب المحلات بشارع مصدق في حي الدقي بمحافظة الجيزة، مساء الأحد؛ إثر العثور على جسم غريب.

تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشمال اللواء فخر الدين العربي إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جسم غريب يشتبه في احتوائه على مواد متفجرة بمنطقة الدقي.

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انتقل اللواء هاني السعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، إلى محل البلاغ على رأس قوة من خبراء المفرقعات، وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا بقيادة العميد عمرو طلعت والعقيد عمرو البرعي وبمشارةك المقدم محمد أبو زيد.

تبين بالفحص أن الجسم عبارة عن حقيبة "سامسونايت" سوداء اللون بداخلها أوراق ومتعلقات شخصية تركها أحد الأشخاص، وتبين سلبية البلاغ، وأنها لاتحوي أي مواد متفجرة، وتم نقلها إلى ديوان قسم شرطة الدقي؛ للتوصل إلى هوية صاحبها.

وأجرى خبراء المفرقعات عملية مسح شامل للشارع تحسبا لوجود أجسام غريبة أخرى، وأعاد رجال المرور فتح الشارع أمام حركة السيارات تحت إشراف اللواء محمود عبد الرازق.

