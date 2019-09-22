محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
لقي عامل مصرعه، اليوم الأحد، إثر انزلاق قدميه وسقوطه أسفل مصعد بمحطة مترو أنفاق الجيزة.
تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة بسقوط أحد الأشخاص أسفل مصعد محطة مترو الجيزة.
دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ بري بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبدالحميد مدعومين بالمعدات والأدوات اللازمة.
كشفت المعاينة الأولية عن أنه في أثناء دخول عامل مقيم بالفيوم، في العقد الخامس من العمر، يرتدي جلبابا، المصعد، اختل توازنه وانزلقت قدماه في المسافة الواقعة بين جسم المصعد والحائط، تزامنا مع تحرك "الأسانسير" ليسقط العامل أسفله ويلقى مصرعه في الحال.
أحكم رجال الإنقاذ ربط الجثة لمنع سقوطها في الأسفل، وقاموا بتوسعة المسافة بين المصعد والحائط ليتسنى رفع الجثمان، وأتم طاقم الإنقاذ المهمة في غضون 20 دقيقة.
تحرر المحضر اللازم، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.
كانت هذه تفاصيل خبر في 20 دقيقة.. كيف انتشلت قوات الإنقاذ جثة علقت بمصعد مترو الجيزة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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