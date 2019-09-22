نشرة الحوادث المسائية.. حبس شيما وإعدام قاتل أبيه وتنقلات القضاة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى على طلب المستشار حمادة الصاوي النائب العام بندب وترقية وتعيين محال المحامين العامين الأول والمحامين العامين في الحركة القضائية الجديدة لعام 2019/2020.

تأييد حبس المطربة "شيما" في قضية ممارسة الدعارة

قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، اليوم الأحد، بتأييد حبس المطربة "شيما" بطلة كليب "عندي ظروف" 3 سنوات، في قضية ممارسة وتسهيل ممارسة الدعارة وترويج المخدرات.

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تفاصيل مقتل سوداني بسبب هاتف في المرج

كشفت تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية تفاصيل قيام شخص سوداني بقتل شقيقه في المرج.

الداخلية تلاحق عصابة الطريق الصحراوي ببني سويف

ألقى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن بني سويف، القبض على أحد أفراد تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات السيارات بالطريق الصحراوي ببني سويف تحت تهديد الأسلحة النارية، فيما لقي آخر مصرعه وتمكن آخران من الفرار.

الجنايات تقضي بإعدام شخص بتهمة قتل أبيه

عاقبت محكمة جنايات الجيزة أمين شرطة مفصول بالإعدام شنقا؛ لاتهامه بقتل والده بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية بالموافقة على تنفيذ الحكم.