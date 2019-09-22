نُقلا إلى مستشفى الهرم.. مصابان في تصادم سيارتين بطريقة المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أصيب شخصان في حادث تصادم سيارتين بطريق المريوطية بنطاق مركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، مساء الأحد. مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة تلقى إخطارا من الخدمات المعينة بطريق المريوطية بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين. المعاينة المبدئية كشفت عن اصطدام سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بالقرب من قرية أبو صير التابعة لمدينة البدرشين، مما أسفر عن إصابة شخصين نُقلا إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم. تحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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