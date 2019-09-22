الحماية المدنية تخمد حريقا في مخبز بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمد رجال الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، حريقا اندلع في مخبز بمنطقة فيصل. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مخبز بمنطقة التعاون. دفع اللواء إيهاب عبد الحميد بـ3 سيارات إطفاء، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، وأخمدوا الحريق قبل امتداده إلى المحلات المجاورة. ويجري رجال الإطفاء عملية التبريد لمنع تجدد الحريق، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق كاملة.

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