مصر | القبض على ممرضة لتبديل طفل مكان أخر مقابل 5 آلاف جنيه بالقصر العيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على ممرضة لتبديل طفل مكان أخر مقابل 5 آلاف جنيه بالقصر العيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مستشفى قصر العيني واقعة غريبة كانت تعرض في أفلام السينما فقط، عندما قامت سيدة حامل قبل دخولها للولادة بمستشفى القصر، بالاتفاق مع ممرضة تعمل في الحضانة التابعة للمستشفى، على تبديل "طفلتها" عقب ولادتها "بطفل ذكر" لسيدة أخرى.

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا من المواطنة، "م. ن"، 35 سنة، يفيد بقيام "ه. م"، 35 سنة، بتبديل طفلها الذكر عقب ولادته، داخل مستشفى قصر العينى بطفلة أنثى، بعد دخوله داخل الحضانة الخاصة بالمستشفى.

وكشفت التحقيقات التى أجرتها الأجهزة الأمنية، مع المتهمة، التى قالت إن لديها طفلتين، ولم تنجب ذكورا، وعلمت أنها حامل في طفلة ثالثة، وعندما ذهبت للولادة داخل مستشفى قصر العيني، تعرفت على سيدة ذهبت أيضًا للولادة، وعلمت أن لديها ولدين، وأنها حامل في طفل ذكر، فجاء في خطارها أن تقوم بهذة الخدعة مع الممرضة والعاملة بقسم النساء بالمستشفى، لتبديل طفلتها فور ولادتها بطفل السيدة التى تعرفت عليها عقب إنجابها، وقامت بدفع مبلغ 5 آلاف جنيه لهما لإتمام عملية استبدال الطفلين، ولكن اكتشف أمرهن.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وتبين صحة ما جاء في البلاغ المذكور، فتم القبض على الممرضة والسيدة التى قامت بدفع المبلغ للمرضة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وكما شهدت مستشفى القصر العينى أيضا واقعة اختطاف اختطاف طفل رضيع من جدته، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

ولقد جدد قاضي المعارضات اليوم الأحد بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس ربة منزل واثتين آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات قيام بتبديل طفلتها الأنثي، عقب ولادتها، بطفل ذكر، لسيدة أخرى، في مستشفى قصر العيني، وتبين تورط ممرضة وعاملة، يعملان بقسم النساء والتوليد، داخل المستشفى، وطالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكما أمرت النيابة باستدعاء المتهمين الثلاثة تمهيدا للاستماع إلى أقوالهم وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بالمستشفى وبمحيط غرفة الرعاية لكشف كواليس الجريمة وإرسال تقرير بها عقب تفريغها.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي مأمور قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا من المواطنة، "م.ن"، 35 سنة، مفاده، اكتشافها تبديل طفلها الذكر، عقب ولادته، داخل مستشفى قصر العيني، بطفلة أنثى، حال وضعه داخل الحضانة الخاصة بالمستشفى.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبعمل التحريات تبين اتفاق سيدة حامل، وقامت بوضع طفلة أنثى داخل المستشفى، مع الممرضة المسئولة عن الحضانة بقسم النساء، وعاملة بذات القسم، على تبديل طفلتها الأنثى، بطفل ذكر، بسبب عدم إنجابها ذكور.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على السيدة المتهمة والممرضة والعاملة، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.