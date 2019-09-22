أخبار مصر | خاص| الأولى في العالم.. ننشر تصميمات ميدان المسلة المعلقة في المتحف المصري الكبير (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص| الأولى في العالم.. ننشر تصميمات ميدان المسلة المعلقة في المتحف المصري الكبير (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة به، التصميمات الهندسية الخاصة بمسلة الملك رمسيس الثاني، والتي سيتم إقامتها في المتحف المصري الكبير بالبهو الخارجي ومساحته ٢٨ ألف متر.

ومن خلال التصميم حرص اللواء عاطف مفتاح على مراعاه الدقة في الناحية الاثرية والهندسية والفنية للمسلة فمن الناحية الأثرية اعتمد التصميم على إمكانية رؤية خرطوش الملك رمسيس الثاني الموجود أسفل قاعده بدن المسلة والذي ظل بعيدًا عن الأنظار ما يقرب من٣٥٠٠ عام تقريبًا.

يمكن للزائر لميدان المسلة الدخول إلى قاعدة المسلة لكي يرى القاعدة الأثرية أسفله وبالنظر إلى أعلى يمكن رؤية خرطوش الملك رمسيس الثاني في بانوراما تخطف الأبصار.

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ومن الناحية الهندسية حرص اللواء عاطف مفتاح أن يكون التصميم فريد من نوعه في العالم بحيث تكون المسلة معلقة على أربع أعمدة مع مراعاة الأحمال والاهتزازات على جسم المسلة.

وتم التعاون مع مكتب استشاري إنشائي متخصص لدراسة الهيكل الإنشائي للميدان وتوزيع تلك الأحمال بما يتناسب مع وزن المسلة والحفاظ عليها وأكد اللواء عاطف مفتاح أن ميدان المسلة سوف يكون عملًا هندسيًا فنيًا وأثريًا فريدًا من نوعه.

وسوف تكون المسلة أول أثر يستقبل الزائر خارج بهو المتحف المصرى الكبير وستكون كلمة مصر محفورة علي كسوات الأعمدة وعلي جوانب القاعدة الحاملة للمسلة وبكل لغات العالم، ليصبح هذا التصميم مزيج بين عبقرية المصري في الماضي والحاضر والمستقبل.