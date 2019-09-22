أخبار مصر | تعقيم مومياء بالنيتروجين.. ووزير الآثار: "طمنوا الناس على المومياوات الملكية" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعقيم مومياء بالنيتروجين.. ووزير الآثار: "طمنوا الناس على المومياوات الملكية" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وفي وجود عشرات الكاميرات التلفزيونية والمراسلين الصحفيين عملية تعقيم مومياء سنچم وهو أحد كبار رجال الدولة في مصر القديمة بالنيتروجين.

مدة التعقيم تستمر لـ 21 يومًا

واستفسر الدكتور خالد العناني عن مدة التعقيم فأجابت أخصائية الترميم أنها تمتد لمدة 21 كاملة حيث يتم وضع المومياء في خيمة بلاستيكية ويتم ملئها بغاز النيتروجين بعد إحكام غلق الخيمة ويتم قياس الرطوبة والمواد المختلفة بالمومياء قبل تلك العملية.

وأضافت أنه خلال تلك الفترة يقوم النيتروجين بقتل كل الفطريات والبكتريا المحتمل وجودها بالمومياء، كما يقضى على بويضات أي فطريات أو بكتريا تمهيدًا لوضع المومياء في الفاترينة الخاصة بها.

فريق عمل كامل لكل مومياء

واستفسر وزير الآثار مرة أخرى حول كيفية استقبال المومياوات الملكية فقال الدكتور مصطفى إسماعيل مدير قسم ترميم المومياوات، إن هناك فريق كامل متخصص يستقبل المومياء، هذا الفريق يتكون من أثريين ومرممين وكيميائيين بحيث يتم فحص المومياء من كل الأوجه العلمية، وتتم مرحلة التعقيم الأولي 21 يومًا ثم يليها مرحلة الترميم والصيان التي تسبق وضع المومياء في مكان عرضها الدائم.

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ثلاثة أسابيع تفصل بين وصول المومياء وعرضها

وكان السؤال الأخير للعناني حول الفترة التي تفصل وصول المومياء عن عرضها حيث قال إسماعيل إن ثلاثة أسابيع من العمل المتواصل بلا أي توقف ستفصل بين وصول المومياوات الملكية وعرضها في مقرها الأخير بالمتحف القومي للحضارة.

وسنچم هو أحد كبار رجال الدولة القديمة وزوجته، والذي كان يشغل منصب رئيس العمال خلال عصر الملك سيتي الأول وأوائل عصر ابنه الملك رمسيس الثاني من الأسرة 19.

ووصلت المومياوتان مؤخرًا إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط قادمة من المتحف المصري بالتحرير.