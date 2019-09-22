أخبار مصر | "الشباب والرياضة" تنظم ملتقى توظيف لشباب الخريجين بالفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب والرياضة" تنظم ملتقى توظيف لشباب الخريجين بالفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم وزارة الشباب والرياضة ملتقى توظيف لتوفير فرص عمل للشباب بنادي المحافظة بمحافظة الفيوم، لتوفير فرص عمل للشباب بالتعاون مع مجموعة من شركات القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالفيوم يوم السبت المقبل الموافق 28 سبتمبر الجاري بدء من العاشرة صباحًا.

يشارك بالملتقى نحو 20 شركة تقدم أكثر من 1500 فرصة عمل للشباب للعمل بالقطاع الخاص من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة والفنية بمجموعة متنوعة من المجالات تشمل القطاع الزراعي والصناعي ومجال الامن وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والمطاعم والمبيعات وخدمة العملاء.

وتنظم الوزارة عدد من ورش العمل على هامش فعاليات الملتقى للتعريف بكيفية كتابة السيرة الذاتية وخدمة العملاء والمبيعات والتسويق وبعض مهارات الحاسب الآلى.

يأتي الملتقي في إطار السياسة العامة للوزارة التي تضع ضمن أولوياتها المساعدة في حل مشكلة البطالة لدى الشباب والتعاون مع مختلف الجهات المعنية للقضاء على ظاهرة البطالة، حيث تولى الوزارة اهتمامًا خاصًا بالشباب بإقامة العديد من ملتقيات التشغيل لتوفير فرص عمل حقيقية ومتنوعة وتوثيق التعاون مع أصحاب الاعمال والمستثمرين، بالإضافة إلى توفير وظائف غير تقليدية امام الشباب من مختلف المؤهلات وبدون مؤهل.

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وقام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء عصام سعد محافظ الفيوم بافتتاح أعمال التطوير التي تم الانتهاء منها بنادى قارون الرياضي والتي تشمل "مجمع الصالات المغطاة، مجمع صالات الجيم، ملعب متعدد"، وذلك وسط تواجد أعضاء النادي ومجلس الإدارة، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الشباب والرياضة ومحافظة الفيوم.

كما قام "صبحي" بوضع حجر أساس إنشاء حمام سباحة وملعب كرة قدم قانوني ومجمع اسكواش بالنادي، بجانب القيام بجولة تفقدية لمنشآت النادى، والإطلاع على ما يقدمه من خدمات شبابية ورياضية لأعضائه، وكذا متابعة الأنشطة الرياضية المقامة به.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمنشآت الشبابية والرياضية المتميزة بنادى قارون الرياضي والتي ستساهم بشكل كبير في الكشف عن المواهب الشابة بالمحافظة من خلال إتاحة الممارسة الرياضية لهم بتلك المنشآت في مختلف الألعاب الرياضية، معتبرا نادى قارون إضافة كبيرة للمنشآت الرياضية بمصر.

وأثني الوزير على تجربة مجلس إدارة نادى قارون الرياضي ودوره الملموس في حسن استثمار منشآت النادى وتعظيم إيراداته والاستفادة منها في تطوير البنية التحتية بالنادى، والتوسع في الأنشطة المقدمة بالشكل الذى يلبي رغبات وطموحات أعضائه، إضافة إلى دعم الوزارة للنادى في إنشاء ملعب كرة قدم بالأبعاد القانونية.

و كشف الدكتور أشرف صبحي عن حجم استثمارات القطاع الخاص فى مراكز الشباب والذى بلغت 500 مليون جنيه حتى الآن ضمن الخطة التي تنتهجها الوزارة نحو الاستثمار فى مراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية تفعيلا للإدارة الاقتصادية لها، وما ينتج عن ذلك من تطوير للبنية الإنشائية بتلك المراكز بمشاركة القطاع الخاص فى إطار تخفيف العبء عن موازنة الدولة.