أخبار مصر | في مشهد مهيب.. مومياء "سنچم" تصل إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط (فيديو وصور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في مشهد مهيب.. مومياء "سنچم" تصل إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مشهد مهيب وصل جثمان أو مومياء سنچم، إلى مقر معمل الترميم في متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، والذي منه سينتقل إلى مكان العرض الأخير في قاعة العالم الآخر بالمتحف والتي فيها سيتم عرض المومياوات الملكية كاملة.

وشهد هذا الموكب الصغير وزير الآثار الدكتور خالد العناني، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد كبير من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، ويعتبر الموكب نموذجًا لكيفية التعامل مع المومياوات الملكية حيث تم النقل على عربة مضادة للاهتزازات وبسرعة منخفضة للغاية، إضافة إلى الحرص الشديد في عملية الانتقال من العربة إلى مكان الترميم.

ومن ناحيته قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بسنچم أحد كبار رجال الدولة القديمة وزوجته، والذي كان يشغل منصب رئيس العمال خلال عصر الملك سيتي الأول وأوائل عصر ابنه الملك رمسيس الثاني من الأسرة 19.

ووصلت المومياوتان مؤخرًا إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط قادمة من المتحف المصري بالتحرير.

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وقال الدكتور أحمد الشربيني المشرف العام على المتحف القومي للحضارة المصرية، إن التابوتين مصنوعان من الخشب على الشكل الآدمي وعليهما زخارف ملونة كما يوجد بداخله كل واحد منهما مومياء المتوفى في حالة جيدة من الحفظ.

وأضافت إيناس جعفر نائب المشرف العام للمتحف للشؤون الأثرية، أن هذين التابوتين كانا معروضين بالقاعة رقم 17 بالدور العلوي بالمتحف المصري في التحرير ضمن مجموعة سنچم والتي اكتشفت داخل مقبرته بدير المدينة بالبر العربي بالأقصر على يد عالم الآثار الفرنسي جاستون ماسبيرو عام ١٨٨٦م، وتضم المجموعةً المعروضة بالمتحف المصري بالتحرير عددا من الأواني الفخارية والصناديق الخشبية الصغيرة، وتماثيل الأوشابتي، والأثاث الجنائزي مثل الكراسي وسرير كان يستخدم في التحنيط، ومجموعة من الأدوات التي كانت تستخدم في البناء تحمل اسم سنچم بالإضافة إلى باب خشبي ملون نقش علية سنچم وهو يجلس بجوار زوجته يلعب السنت.

يذكر أن المتحف القومي للحضارة خلال أشهر سوف يستقبل الملكية التي ستنقل له من المتحف المصري بالتحرير وعددها 22 مومياء إضافة إلى 17 تابوت ملكي آخر.

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