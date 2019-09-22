أخبار مصر | وزير الشباب والرياضة يلتقى سفير مصر بجنوب السودان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة يلتقى سفير مصر بجنوب السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الأحد، بمكتبه بديوان الوزارة، السفير على قدح سفير مصر لدى جنوب السودان؛ لبحث أوجه التعاون بين مصر وجنوب السودان على صعيد قطاعي الشباب والرياضة.

ورحب وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع دولة جنوب السودان، وتقديم كل المساندة والمؤازرة لإنجاح العلاقات الثنائية بين البلدين، مطالبًا السفير بإعداد دراسة وافية تعكس واقع المجال الشبابي والرياضي بجنوب السودان، وتحديد بنود التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

واقترح الوزير إمكانية التعاون على صعيد تطوير المنشآت الشبابية والرياضية وتبادل الخبرات والزيارات الشبابية بين البلدين، مع وضع كل بنود التعاون في مذكرة تفاهم مشتركة، لافتًا إلى حرص الوزارة على توطيد العلاقات الثنائية مع مختلف الدول الشقيقة.

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ومن جانبه، أكد سفير مصر بدولة جنوب السودان تطلعه لتوطيد أواصر التعاون بين وزارة الشباب والرياضة المصرية مع وزارة الشباب والرياضة والثقافة بجنوب السودان في إطار تنمية العلاقات، ودعم آفاق التعاون مع جنوب السودان في شتى المجالات.

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وقامت وزارة الشباب والرياضة بتنظيم زيارة لوفد الشباب السعودي لعدد من المعالم السياحية والأثرية المصرية منها مجمع الأديان وقصر محمد على، وذلك في إطار استضافة الوفد ضمن برنامج التبادل الشبابي مع مصر في مجال القيادات الشبابية، والذي يتم تنظيمه خلال الفترة من 21 حتى 30 سبتمبر الجاري بالقاهرة وشرم الشيخ، مؤكدين على رسالة المحبة والتعايش التي يعيشها الجميع على أرض مصر.

ورافق الوفد خلال فعاليات الزيارة مساعد وزير الشباب والرياضة لتطوير القدرات الشبابية، حيث نقل لأعضاء الوفد المشارك تحيات الدكتور أشرف صبحي وتمنياته بزيارة ناجحة للوفد في إطار العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط بين البلدين وحرص مصر على تكثيف زيارات التبادل الشباب بينهما.