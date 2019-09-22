أخبار مصر | في أول يوم دراسي.. محافظ الجيزة يكافئ المسئولين خلال جولته التفقدية بمدرسة العجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في أول يوم دراسي.. محافظ الجيزة يكافئ المسئولين خلال جولته التفقدية بمدرسة العجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتفقد مدرسة العجوزة الإعدادية والثانوية بنات في أول أيام العام الدراسي الجديد، ورافق سيادته العقيد محمد عبد الهادي المستشار العسكري بالمحافظة وخالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، واللواء هانى العنانى رئيس حى العجوزة.

ودعا المحافظ الطلاب بعدم الالتفات للشائعات والإستعانة بالمصادر الصحيحة في الحصول علي المعلومات والحقائق، مؤكدًا أن الوطن يسير بخطوات ثابتة نحو التنمية والازدهار.

وحرص المحافظ على توجيه التحية للطالبات وتهنئتهم بالعام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم عام دراسي سعيد ومبشر وحسن التحصيل العلمي، وتحقيق التفوق الدراسي، مطالبًا إياهم بالمحافظة على مدرستهم واستغلال كافة الإمكانيات المتاحة.

كما حرص المحافظ على تفقد الفصول والاطمئنان على حالة الديسكات والتواصل مع الطالبات والاطمئنان منهم على توافر كافة سبل الراحة، وتوافر التابلت بالنسبة للمرحلة الثانوية والاستفادة منه وكذلك تم التأكد من تسلمهم للكتب الدراسية.

لافتًا إلى أن أى تقصير أو إهمال يعرض حياة الطلبة والطالبات للخطر سيقابل بكل قوة وحزم ولن يتهاون مع المسئول عنه.

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وأثنى المحافظ على الجهد المبذول بالمدرسة، وقرر مكافأة كلًا من مديرة إدارة العجوزة التعليمية ومديرة مدرسة العجوزة ومسئولة النشاط الفنى، بمنحهم شهر من راتبهم تقديرًا منه لمجهودهم.

مضيفًا أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تولى الشباب اهتماما كبيرًا لتطوير العملية التعليمية والارتقاء بها وأن المرحلة القادمة ستشهد المزيد فى هذا الشأن.

من جانبه أكد مدير مديرية التربية والتعليم علي انتظام العملية التعليمية بكافة المدارس بالمحافظة، كما تم توجيه مديري الإدارات التعليمية بالتعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه الطلاب.

وفي ذات الاتجاه، تبدأ محافظة الجيزة في أعمال تطوير موقف سيارات السرفيس بميدان الجيزة نهاية الشهر الحالي، بتكلفة إجمالية حوالى 5،5 مليون جنية.

وقال محافظ الجيزة أن أعمال التطوير تأتى ضمن خطة المحافظة لتطوير مواقف السرفيس من الناحية الإنشائية والخدمية والاستثمارية وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية أمام الموقف خاصة وانه يقع وسط منطقة حيوية بالمحافظة، إضافة إلى تحقيق العائد الاستثماري من تلك المواقف باعتبارها احد مصادر الدخل التى يمكن تنميتها واستغلالها فى الانفاق على مشروعات خدمية أخرى لموطني المحافظة.