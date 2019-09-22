شكرا لقرائتكم خبر عن «في حب مصر».. وليد توفيق يوجه كلمة للشعب المصري والسيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الفنان اللبناني وليد توفيق، رسالة حب إلى الشعب والجيش والقيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن ذلك ليس كلاما من أجل المصلحة، موضحا أن مصر بالنسبة له وبالنسبة لكل فنان عربي البلد الثاني لهم.

وأضاف «توفيق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن أي سوء يضر بمصر يُسيء للعرب بالكامل، مؤكدًا أن الشعب المصري طيب وحبيب، متابعا: «بحب مصر.. حبيبة وطول عمرها حبيبة، أصيلة وطول عمرها أصيلة، يا مصر يا أم الدنيا مكنش قبلك دنيا».

وأشار إلى أن تلك الكلمات أراد أن يوجهها للشعب المصري في تلك الظروف، مضيفًا: «كلنا لازم نغني لمصر، ولجيش مصر الذي زرع الأمل ويعمل على أن مصر تعود أفضل مما كانت عليه»، مستكملا: «طالما مصر بخير إحنا بخير بإذن الله تعالى».