شكرا لقرائتكم خبر عن قمة ثلاثية بين مصر والعراق والأردن في نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين، والتي تعقد في الولاية الأمريكية نيويورك، حيث تعد هذه القمة الثلاثية الثانية التي تعقد بين قادة وزعماء الدول الثلاث، في إطار التعاون العربي المشترك لصالح الشعوب، في إطار المنفعة والاحترام المتبادلين.

كانت القاهرة قد استضافت في مارس الماضي القمة المصرية العراقية الأردنية، والتي صدر عنها بيان ختامي أكد أهمية مكافحة الإرهاب بكافة صوره ومواجهة كل من يدعمه بالتمويل أو التسليح أو توفير الملاذات الآمنة والمنابر الإعلامية، مشددا على ضرورة العمل على إيجاد حلول لمجموعة الأزمات التي تواجه عددا من البلدان العربية وعلى القضية الفلسطينية ودعم حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة بما فيها إقامة دولته على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة، والأزمات في سوريا وليبيا واليمن وغيرها.

كما أكد القادة الثلاث على دعمهم الكامل الجهود العراقية لاستكمال إعادة الإعمار وعودة النازحين وضمان حقوقه وحقوق مواطنيه التي انتهكتها عصابات داعش الإرهابية التي عدتها قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.