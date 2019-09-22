شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: «الاستعلامات» لا تتدخل في عمل المراسلين الأجانب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على دعوة المراسلين الأجانب المعتمدين لدى القاهرة إلى الالتزام بالقواعد المهنية المتعارف عليها دوليا عند تغطيتهم شؤون مصر وأخبارها.

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وقال «رشوان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، الذي يُعرض على شاشة «TeN»: «نذكرهم وأنفسنا بقواعد لم نضعها، لكنها خمس قواعد مستقرة، والأكواد المهنية، تحسبًا لأي خروج عنها، حفاظًا على المهنية».

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن الهيئة لا تتدخل في عمل المراسلين الأجانب، والالتزام المهني يحكم الجميع، مشيرًا إلى أن الهيئة لاحظت خلال الأيام الماضية حدوث تخطي لهذه القواعد.

وتابع: «أردنا أن نذكر زملاءنا وأنفسنا بها، لأن هناك فوضى وانفلات، خاصةً فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، ولا يوجد اعتماد نهائيًا على أي هذه المواقع إلا إذا كانت هذه الصفحة خاصة من مسؤول رسمي، ولا تنتقى الأخبار من هذه المواقع إلا في بلداننا».